رئيس الوحدة يستعين بقرار لؤي ناظر

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب موعد الانتخابات في الأندية السعودية، يبحث بعض من الرؤساء المُكلّفين عن القرار الأمثل لهم سواء بالترشح لمدة رئاسية أخرى في ناديهم المفضل أو الابتعاد عن العمل الإداري والعودة لصفوف المشجعين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة لا يُفضل الترّشح لمدة رئاسية أخرى في فرسان مكة والاكتفاء بما قدمه في الموسم الماضي مع الفريق.

ويأتي قرار حاتم خيمي مساويًا لقرار لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، حيث فضّل الأخير الابتعاد عن العمل الإداري وعدم الترّشح لمنصب رئيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بتكليف من الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقدم نواف المقيرن باستقالته من رئاسة العميد عقب الخسارة من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.

لؤي ناظر يساهم في تحقيق الاستقرار:

ونجح لؤي ناظر خلال الفترة الأخيرة في إعادة الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد، حيث نجا الفريق تحت قيادته من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ووصل كذلك إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019، ولكنه خسر اللقب لصالح نادي التعاون.

كذلك نجح نادي الاتحاد في التأهل لدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا ومواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وكان نادي الوحدة أنهى الدوري في الموسم الماضي محتلًّا المركز السابع برصيد 42 نقطة.