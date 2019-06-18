رئيس باريس سان جيرمان السابق: زيدان يُطارد بوغبا

المواطن - محمد سمعه

قال شارل فيلينوفيه رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، يرغب في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان ريال مدريد نجح في التعاقد مع خمس صفقات وهم” البلجيكي إدين هازارد، الصربي لوكا يوفيتش، الفرنسي فيرلاند ميندي، البرازيلي رودريغو، البرازيلي إيدر ميليتاو”.

ونقل برنامج LE vestiaire تصريحات شارل فيلينوفيه والذي قال: بوغبا لاعب كبير وذو أولوية بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وزيدان يرى أن بوغبا لاعب متكامل وسيحاول مدرب الريال إحضاره إليه.

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان السابق: زيدان تابع أداء بوغبا في كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، ويرغب زيدان في أن يُطور أداء بوغبا ليجعله واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.

وكان بول بوغبا أعلن مؤخرًا أنه سيرحل عن صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2019 من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في مكان آخر بعد مضي ثلاث سنوات قضاها في صفوف مانشستر يونايتد، نجح خلالها في التتويج بلقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.