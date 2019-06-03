رئيس بايرن ميونيخ يصف شروط مانشستر سيتي بـ الجنونية

المواطن - محمد سمعه

أكّد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني على صعوبة تعاقد الفريق البافاري مع اللاعب الألماني ليروي ساني نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بايرن ميونيخ أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفية ليكون بديلًا للاعب الهولندي أريين روبن والذي أعلن رحيله عن البايرن بنهاية موسم 2018-2019.

وقال أولي هونيس في تصريحات صحفية: من الصعب التعاقد مع ليروي ساني، يبدو أن الأمر لن ينجح، مطالب مانشستر سيتي المالية جنونية للغاية.

ويُذكر أن ليروي ساني أحرز مع مانشستر سيتي 16 هدفًا في 47 مباراة في كل المسابقات في الموسم المنصرم.

ولم يشارك ساني مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه ساهم في فوز الماكينات الألمانية بلقب كأس العالم للقارات في صيف 2017 في الأراضي الروسية على حساب منتخب تشيلي في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن ليروي ساني كان انضم لصفوف فريق مانشستر سيتي في عام 2016 قادمًا من صفوف نادي شالكة الألماني.