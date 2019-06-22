رئيس سانتوس: ننتظر عرض الاتحاد الرسمي لضم فيتشو

المواطن - مروة نبيل

ينتظر مسؤولو نادي سانتوس البرازيلي وصول العرض الرسمي من نادي الاتحاد للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني إيميليانو فيتشو في الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة Terra البرازيلية، اليوم السبت، أن مدرب نادي سانتوس، سامباولي لا يرغب في استمرار فيتشو خلال منافسات الموسم الجديد، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار ببيعه للاستفادة ماليًا من رحيله ودعم الفريق الأول.

وعلق رئيس نادي سانتوس خوان كارلوس بيريز خلال تصريحاته للصحيفة البرازيلية، على رحيل فيتشو لنادي الاتحاد قائلًا: “لم نبع بعد عقد اللاعب، لأن العرض الرسمي لم يصلنا حتى الآن”.

وأوضحت صحيفةTerra ، أن فيتشو يحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة نادي سانتوس، بداية من الشهر المقبل، وتوقعت أن تنتهي المفاوضات مع نادي الاتحاد سريعًا.

وسبق أن أكدت الصحيفة البرازيلية أن نادي الاتحاد وقع عقدًا مع الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، ويتبقى الاتفاق مع إدارة نادي سانتوس التي حددت 500 ألف دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب بشكل نهائي.

ولعب فيتشو 46 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس البرازيلي خلال 3 مواسم، ونجح في تسجيل هدفًا واحدًا، وصنع 7 آخرين، ولعب الموسم الماضي في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي على سبيل الإعارة.

ويرغب المدرب التشيلي سييرا في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلاعبين مميزين في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في تحسن النتائج والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.