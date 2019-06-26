شاهد.. رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن سلمان

شاهد.. رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن سلمان

2019/06/26
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
1625
0
طباعة
المواطن - الرياض

أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يزور سيئول اليوم في أول زيارة رسمية له.

وكان الزعيمان شهدا توقيع مذكرات تعاون مشتركة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم