شاهد.. رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يزور سيئول اليوم في أول زيارة رسمية له.

فيديو | الرئيس الكوري يقيم مأدبة غداء لسمو ولي العهد، والوفد المرافق لسموه. #ولي_العهد_في_كوريا

#المواطن_توثق_زيارة_ولي_العهد pic.twitter.com/IdqdQ1JrZb — صحيفة المواطن (@almowatennet) June 26, 2019

وكان الزعيمان شهدا توقيع مذكرات تعاون مشتركة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.