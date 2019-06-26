رئيس كوريا والأمير محمد بن سلمان يعقدان اجتماعًا موسعًا لتطوير العلاقات

المواطن - الرياض

عقد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعًا موسعًا استعرضا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

واستقبل الرئيس مون جاي إن اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت له مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالًا بمقدمه.

في سياق متصل، أكد رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُدشن اليوم توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 4.2 مليار دولار في كوريا الجنوبية.