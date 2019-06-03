رئيس ليفربول: أعتقد أن كوتينيو نادم على الرحيل

المواطن - مروة نبيل

توقع رئيس مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، توم فيرنر، أن يكون لاعب الفريق السابق، البرازيلي فيليب كوتينيو يشعر بالندم حاليًّا، بعد إصراره على الرحيل إلى برشلونة الإسباني العام الماضي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وقال رئيس نادي ليفربول خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “لدي أشياء جيدة أقولها عن فيليب كوتينيو، لكنني أعتقد أنه رحل عن ليفربول لأنه أراد اللعب لأحد أكبر ناديين في إسبانيا”.

وتابع فيرنر تصريحاته قائلًا: “حاولنا إقناعه بأن النادي يتحرك في الطريق الصحيح، وأنه يمكن أن يقضي ليالي رائعة في دوري الأبطال إذا استمر في ليفربول، أعتقد أنه ربما يكون نادمًا على قراره الآن”.

وضغط البرازيلي كوتينيو على إدارة نادي ليفربول من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة الإسباني، لينضم إلى الفريق الكتالوني، في يناير عام 2018، مقابل 160 مليون يورو.

ولم يظهر البرازيلي كوتينيو بالمستوى المتوقع مع برشلونة الإسباني خلال الفترة الماضية، ليرتبط اسمه بالرحيل والانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.