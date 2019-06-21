رئيس موريتانيا : انتهاكات قطر بحق الدول العربية لا يقل عن جرائم النازية

المواطن - متابعة

أكّد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، أنه ليس نادماً على قطع بلاده العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب منذ عامين لافتًا إلى أن لديه موقفًا قديمًا منها.

وشنَّ ولد عبدالعزيز، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، فجر الجمعة، هجوماً لاذعاً على حكام قطر، وقارن بين سياساتهم وألمانيا النازية، وأضاف ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعدل ما فعلته ألمانيا النازية.

وشدّد ولد عبدالعزيز على أن سلطة قطر ساهمت في “خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرف والعنف”.

وأكّد ولد عبدالعزيز أن “قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقلّ”، وأردف قائلًا: “وتمّ وفق قناعتي الشخصية وليس لكوني تابعاً لبعض الدول مثل ما يُروج لذلك البعض”.

وأضاف: “ولو كنت تابعًا لدول يقصدونها، لقطعت العلاقات مع إيران.. شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع إسرائيل وأتحمّل كامل المسؤولية عن ذلك، وهذا قرار كنت مستعدًا للقيام به منذ البداية”.

وسخر ولد عبدالعزيز مما سمّاه “تشدّق قطر بالديمقراطية والحرية..”، وأضاف ساخرًا: “توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة أسس فيه تلفزيون يتعرّض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا ما يدور حول مقره.. قطر سجنت شاعرًا لأنه انتقد حكامها، إنها تقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية..”.