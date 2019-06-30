رئيس هيئة الرياضة يكشف تفاصيل برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تفاصيل برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم خلال حفل التدشين الذي انطلق، قبل قليل.

وانطلق حفل التدشين البرنامج في جدة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والمدير الفني لبرنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم غيرت بروسيليز.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “تبدأ كرة القدم السعودية كتابة فصلٍ جديدٍ من حكايتها بدعمٍ غير محدود ورعايةٍ سامية من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد أيده الله”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “اليوم نأخذ خطوةً مهمة تجاه تعزيز إرثنا الكروي ووضع الأسس التي تزيد من فرص نجاح المنتخبات السعودية في المحافل الدولية عن طريق إطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم”.

وأضاف: “يستهدف البرنامج المواهب السعودية وتزويدهم بالمهارات الفنية والحياتية التي تجعلهم قادرين على التكيف مع الثقافة الكروية الأوروبية وأساليب التدريب المتبعة في كبرى الأندية العالمية وضمان البيئة المثالية”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “يهدف برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم لتنمية المواهب الشابة من لاعبي كرة القدم كهدف قصير المدى من أجل بناء جيل قوي قادر على تغذية المنتخبات السعودية في المحافل القارية والعالمية القادمة ورفع القيمة الفنية والتجارية للبطولة المحلية”.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته قائلًا: “قمنا على وجه الخصوص باختيار جيل 1999-2000 الفائز بكأس آسيا تحت 19 عاماً ليكون نواةً للبرنامج حيث وصل لاعبو هذا الفريق لمرحلة عمرية مناسبة لبدء رحلتهم الكروية في الفريق الأول لأنديتهم والمنتخب السعودي”.