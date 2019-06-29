رئيس هيئة الرياضة يهنئ مجلس الاتحاد الجديد

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد.

وقال الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أبارك لأخي ياسر المسحل تزكيته رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم.. وتمنياتي له ولأعضاء مجلس إدارته بالتوفيق والنجاح”.

وانتخبت الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل رئيسًا لمجلس الإدارة حتى عام 2023، وذلك خلال الانتخابات التي أُقيمت في مركز الملك فهد الثقافي، اليوم السبت.

وجاءت قائمة المسحل كالتالي؛ خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر.