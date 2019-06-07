رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ مهمته لنزع فتيل الأزمة في السودان

المواطن - متابعة

وصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقيام بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، وذلك في محاولة لتسوية النزاع بين الطرفين خاصة بعد أحداث ميدان الاعتصام الدامية.

ومن المقرر أن يعقد أبي أحمد سلسلة لقاءات مع قادة المجلس العسكري أولًا، ثم يلتقي في وقت لاحق ممثلي عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وتوجّه أبي أحمد فور وصوله مطار الخرطوم الدولي إلى قصر الضيافة، حيث يلتقي رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان.

وتأتي زيارة آبي أحمد عقب طلب مجلس السلم والأمن الإفريقي، الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ببذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.