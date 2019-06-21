رابط التسجيل في برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث

المواطن - العلا

دعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخاص بها بعد النجاح الذي حققه التسجيل في الدفعة الأولى عبر الرابط التالي: (هنا).

وتقوم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بابتعاث مجموعة من أبناء وبنات المحافظة لدراسة الشهادات الفنية أو الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العُليا في مؤسسات تعليمية عالمية في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وأستراليا، وذلك ضمن التخصصات التي تدعم التوجه الاستراتيجي للمحافظة، للمساهمة والمشاركة في الأنشطة التطويرية وشغل الوظائف المستقبلية.

جدول التسجيل في الدفعة الثانية لخريجي الثانوي العام:

موعد إطلاق البرنامج يوم السبت 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م

فتح باب التقديم للبرنامج يوم الخميس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م

إغلاق باب التقديم على البرنامج يوم الأحد 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م

التخصصات المتاحة في البرنامج المرحلة الثانية:

السياحة والضيافة

التاريخ وعلوم الآثار والفنون والمتاحف

تقنيات زراعية

الشروط الأساسية للتقديم على البرنامج:

أن يكون أحد خريجي ثانويات محافظة العلا وخريج العام الدراسي 1439/1440هـ

يُشترط لقبول المتقدمين على البرنامج تحقيق “أي” من الشروط الأساسية التالية:

أن يكون سعودي/سعودية الجنسية ومن مواليد محافظة العلا

أن يكون والد أو والدة المتقدم سعودي الجنسية ومن مواليد محافظة العُلا

أن يكون المتقدم للبعثة سعودي/سعودية الجنسية وقد درس لمدة لا تقل عن (6) ست سنوات داخل محافظة العُلا

الشروط العامة للتقديم على البرنامج:

التفرغ بشكل كامل ونظامي والتزام المتقدم للبعثة بالإقامة في بلد الدراسة طوال فترة الابتعاث

اكتمال جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم، ودقة جميع المعلومات المقدمة من الطالب

الموافقة الخطية من ولي أمر الطالبة على السفر للدراسة في الخارج

اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابلات في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا

اجتياز البرنامج الإعدادي (ما قبل الابتعاث)

ألّا يكون عمر المرافق أقل من 18 سنة لبلد الابتعاث

شروط القبول لمرحلة الدبلوم:

الحصول على شهادة الثانوية العامة من محافظة العلا

أن يكون خريج العام الدراسي 1439/1440هـ

ألّا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن 70%

ألّا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 60 درجة

ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة (بالميلادي)

شروط القبول لمرحلة البكالوريوس:

الحصول على شهادة الثانوية العامة من محافظة العلا

أن يكون خريج العام الدراسي 1439/1440هـ

ألّا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن 80%

ألّا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 65 درجة

ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة (بالميلادي)