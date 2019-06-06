رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان.. وشروط الأهلية وحالات المتقدمين

المواطن - الرياض

أأكّد برنامج سند محمد بن سلمان، أن التسجيل مستمر حالياً للدفعة الخامسة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة دراسة بيانات المتقدمين، والتحقق من الأهلية، لتنتهي الخطوات بالبشرى السارة للمتقدمين بصرف العطاء ضمن مبادرة الزواج للتخفيف عن كاهل الشباب المتزوجين حديثاً في مواجهة أعباء الحياة.

خطوات التسجيل

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

حالات المتقدمين

أعاد برنامج سند محمد بن سلمان التذكير بحالات المتقدمين ضمن مبادرة سند الزواج، موضحاً أنه تم صرف العطاء للدفعة الأولى والثانية، أما الدفعة الثالثة فالعطاء قيد الإجراء.

أما بالنسبة للدفعة الرابعة من العطاء فيتم التحقق من الأهلية حاليًا، بينما يستمر التسجيل للدفعة الخامسة.

شروط الأهلية

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.