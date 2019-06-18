رابط التقديم على الوظائف الموسمية بقطار المشاعر المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر خلال موسم حج هذا العام (1440هـ).

ومن ضمن شروط التقديم ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15 هـ.

وأوضحت هيئة تطوير مكة أنه يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني والوظائف خاصة بالرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التقديم على الوظائف من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي اضغط (هنا).