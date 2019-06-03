رابط نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في المديرية العامة لحرس الحدود على رتبة “جندي” للعام الهجري 1440هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط التالي (هنا) .

تعليمات هامة:

1- التحضير بالزي الرياضي قميص رياضي (فانيلة) لون أبيض سادة كم قصير وبنطلون رياضي طويل لون أخضر سادة.

2- حلاقة الرأس على رقم (1).

3- يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابه والخواتم والأدوات الحادة.

4- إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل + صورة من هوية الأم أو صورة من دفتر العائلة + أصل المؤهلات العلمية مع عدد (3) نسخة منها.

5- إحضار نموذج تحويل الراتب من البنك الذي تتعامل معه بنظام الآبيان + تصوير النموذج عدد (2) نسخة.

6- إحضار عدد (6) صور شخصية بالزي الرياضي مقاس 4 × 6 خلفية بيضاء.

ملاحظة : الحضور الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 6 /10 / 1440هـ في المكان المحدد لكل طالب عبر بوابة (أبشر التوظيف).

وقالت حرس الحدود إن متطلبات التحضير للدورة التدريبية:-

م الطلب أو الصنف الكمية ملاحظات 1 قميص رياضي (فانيلة) كم قصير 3 لون (أبيض) سادة 2 بنطلون رياضي طويل 3 لون (اخضر) 3 قميص داخلي (فانيلة) كم قصير (ملابس داخلية) 6 لون (أبيض) 4 كاب رياضي 2 لون (أبيض) 5 بنطلون داخلي قصير (ملابس داخلية) 6 لون (أبيض) 6 جزمة رياضية خاصة (بالجري) 2 7 جوارب (شراب) 6 لون (أبيض + اسود) رياضي 8 منشفة كبيرة 1 لون (أبيض) 9 مبلغ مالي (مصروف شخصي) 10 أدوات ومستلزمات النظام للجسم 11 قلم ناشف أزرق + دفتر 100 ورقة 2 12 بجامة نوم 2 لون (كحلي أو سماوي) 13 شرشف (ملاية) 2 لون (ابيض) 14 بيت مخدة 2 لون (ابيض) 15 ملف علاقي 1 16 شنطة علاقي تحتوي على جميع الأغراض 1 لون (أسود)