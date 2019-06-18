رابط وظائف وزارة البيئة والمياه وشروط التقديم

المواطن - الرياض

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم تلقّي طلبات شغل 168 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للرجال بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت في وقت سابق أن المقبولين سيكون عليهم العمل بفروع الوزارة في المدن والمناطق التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، وعسير، وجازان، والباحة، ونجران، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية”.

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

– أن يكون سعوديَّ الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة السلوك.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.

– توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

– توفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين الذين سبق لهم عمل الاختبار.

– ستتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الراغبين للتقدم على الوظائف بالتسجيل لدى المركز الوطني للقياس للدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده خلال الفترة من 28-30 /1440/10هـ، على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار، وذلك من خلال الرابط التالي:(هنا)،

علمًا بأن بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارًا من تاريخ 15/ 10/ 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2019/6/18م، وذلك لمدة (10) أيام على موقع الوزارة الإلكتروني.

وللتقديم ومعرفة مسميات الوظائف الشاغرة وتفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)