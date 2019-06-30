رازفان لوسيسكو: سعيد لمنحي فرصة تدريب أشهر فريق آسيوي

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لفريق الهلال الجديد، عن سعادته، وذلك بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة.

وتحدث لوسيسكو عقب توقيعه عقود تدريب الهلال فقال: أشكركم على ثقتكم وعلى منحي الفرصة لتدريب أشهر فريق في قارة آسيا، الجميع هنا متحمس، ونحن لن نبخل بأي جهد لتقديم موسم ناجح.

وأضاف رازفان لوسيسكو: أعلم أن جماهير الهلال لا تعرف عني الكثير، ولكنني سأقوم أنا والطاقم المساعد بفعل كل شيء لكسب احترامهم ورضاهم.

وتابع مدرب الهلال الجديد: جماهير الهلال لديها طموحات وآمال كبيرة، وأعلم أن المسؤولية كبيرة على عاتقي، ولكننا سنجتهد من أجل إسعاد الجمهور الهلالي.

وكانت جماهير نادي الهلال أطلقت وسمًا يحمل اسم رازفان عبر تويتر في إشارة منها إلى دعمها للمدرب الروماني الجديد، والذي وقع على عقد تدريبه لـ الهلال اليوم الأحد.

ويذكر أن نادي باوك اليوناني أعلن منذ يومين عن رحيل المدرب رازفان لوسيسكو قبل قدومه إلى السعودية لتوقيع عقد تدريبه لـ أزرق العاصمة.

ووقع رازفان لوسيسكو على عقود تدريبه لـ نادي الهلال بحضور فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي.