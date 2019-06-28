رازفان لوسيسكو يرحل عن باوك ويقترب من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي باوك اليوناني، الجمعة، عن رحيل مدربه الروماني رازفان لوسيسكو، ليُصبح المدرب الروماني قريبًا من تدريب نادي الهلال.

ونشر نادي باوك بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي في الإنترنت، أكد فيه إنهاء علاقته مع المدرب رازفان لوسيسكو.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى اقتراب نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من التعاقد مع المدرب لوسيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة في موسم 2019-2020.

ويذكر أن بعضًا من الجمهور الهلالي كان أبدى اعتراضه على قدوم المدرب لوسيسكو لتدريب أزرق العاصمة، وطالبوا بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد رحيله عن نادي بيراميدز المصري.

وفاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال بعد منافسة قوية مع موسى الموسى في الفترة الأخيرة.

وأقالت إدارة الأمير محمد بن فيصل، البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الهلال في الفترة الماضية، وقامت بتعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي لم ينجح في تحقيق النتائج الإيجابية مع الزعيم، لتتم إقالته وتعيين المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي بصورة مؤقتة حتى نهاية مباريات الهلال في موسم 2018-2019.

واحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي، بفارق نقطة خلف نادي النصر بطل المسابقة.