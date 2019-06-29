رازفان .. موسمه الاستثنائي في اليونان قربه من الهلال

المواطن - مروة نبيل

اقترب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو كثيرًا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

رازفان

ويُعد رازفان لوسيسكو صاحب الـ50 عامًا، واحدًا من أبرز المدربين الرومانيين، ويُطلق عليه لقب “صائد الكؤوس”، حيث نجح في الحصول على بطولة الكأس في 4 دول مختلفة، إلا أن موسمه الاستثنائي في اليونان دفع الهلال للتفاوض معه.

وقاد رازفان الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك سالونيكا الموسم الرياضي الماضي، وحقق معه نتائج مميزة، حيث لعب الفريق 30 مباراة في الدوري اليوناني الممتاز، وحصد 82 نقطة من الفوز 26 مرة، وتعادل 4 مرات، ولم يتلق أي خسارة.

ونجح باوك سالونيكا تحت قيادة المدرب الروماني رازفان في تسجيل 66 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا فقط، ليتوج بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم وهو الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز، والأقوى دفاعيًا.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك سالونيكا في منافسات بطولة كأس اليونان تحت قيادة رازفان لوسيسكو، حيث وصل إلى المباراة النهائية، وفاز على آيك بهدف دون رد، ليحصد اللقب.

رازفان يُنهي تعاقده

وأعلن نادي باوك اليوناني عن فك الارتباط مع رازفان رسميًا، بعدما قام المدرب الروماني بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ مليوني يورو، حيث كان يتبقى عام في عقده، الأمر الذي يدل على اقترابه من تدريب الهلال.

ودفعت أرقام رازفان المميزة مع فريق باوك اليوناني، إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل للتفاوض مع المدرب الروماني، لقيادة الزعيم في الموسم المقبل، أملًا في المنافسة على البطولات.