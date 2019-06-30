رازفان_مدرب_الهلال قد يُحقق حلم طال انتظاره 19 عامًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال اليوم الأحد عن تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة لمدة عامين.

وجاء التعاقد مع لوسيسكو وذلك بعد إنهاء تعاقده قبل يومين مع نادي باوك سالونيك اليوناني، ليكون مدرب الفريق الهلالي خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وبالطبع سينتظر الجمهور الهلالي رؤية ما سيقدمه رازفان لوسيسكو من لمحات تدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الموسم الجديد 2019-2020.

تحقيق الحلم المنتظر

ويأمل الجمهور الهلالي في أن يكون رازفان لوسيسكو قادرًا بما فيه الكفاية لقيادة نادي الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري، خاصة أنها البطولة الوحيدة والتي نجح الهلال في الاستمرار من أجل المنافسة عليها، بعد توديعه لكأس خادم الحرمين الشريفين وخسارته لقب الدوري السعودي لصالح نادي النصر.

وسيقاتل رازفان لوسيسكو ليُحقق الحلم الأكبر لـ جمهور الهلال وهو محاولة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والغائب عن خزائن أزرق العاصمة منذ عام 2000.

وكان لوسيسكو تحدث عقب توقيعه عقود تدريب الهلال فقال: أشكركم على ثقتكم وعلى منحي الفرصة لتدريب أشهر فريق في قارة آسيا، الجميع هنا متحمس ونحن لن نبخل بأي جهد لتقديم موسم ناجح.

واضاف رازفان لوسيسكو: أعلم تمامًا أن جماهير الهلال لا تعرف عني الكثير ولكنني سأقوم أنا والطاقم المُساعد بفعل كل شيء لكسب احترامهم ورضاهم.