رباعي الدوري السعودي يُزيّن قائمة المغرب النهائية لـ كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن قائمته النهائية استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تنطلق في الـ21 من يونيو الجاري في مصر.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي مكونة من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أحمد التغناوتي.

في خط الدفاع: مهدي بن عطية، مروان دا كوستا لاعب الاتحاد، غانم سايس، يونس عبد الحميد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نبيل ضيرار.

في خط الوسط: كريم الأحمدي لاعب الاتحاد، يوسف آيت بناصر، المهدي بوربيعة، مبارك بوصوفة، يونس بلهندة، فيصل فجر.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر، خالد بو طيب، يوسف النصيري، حكيم زياش، نور الدين أمرابط لاعب النصر، سفيان بوفال، أسامة الإدريسي.

ويملك المنتخب المغربي حظوظًا وفيرة من أجل الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا بسبب قوة العناصر المتواجدة في تشكيل أسود الأطلس الرسمي.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات” ساحل العاج، ونامبيا، وجنوب إفريقيا”.

وسيخوض المنتخب المغربي أول مباراة له في أمم إفريقيا 2019 ضد منتخب نامبيا يوم 23 يونيو الجاري.