رجاء الله السُلمي: سيتم فتح فترة ترشح ثالثة لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن رجاء الله السُلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام أنه سيتم فتح فترة ترشح ثالثة في نادي النصر لمعرفة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس النادي وعضو مجلس الإدارة الجديد.

وتحدث السُلمي لقناة العربية قائلًا: سيتم فتح فترة ترشح ثالثة في النصر تبدأ من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام بعدما لم يتقدم أحد خلال فترة الترشح الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف السُلمي: نتمنى أن يكون هناك مرشحين في نادي النصر، وهيئة الرياضة لم تتدخل ولن تتدخل في شؤون النصر أو أي ناد لأنها مسألة خاصة بالأندية ولهذا السبب هناك جمعيات عمومية ولها دور تمارسه في الأندية.

وتابع وكيل هيئة الرياضة للعلاقات العامة والإعلام: هيئة الرياضة لم تطلب من أي مرشح الابتعاد أو الترشح في انتخابات الأندية لأنها أمور داخلية.

وقال السُلمي: سعود السويلم اعتذر لظروفه الخاصة ولا يوجد أي مانع لترشح أي شخص كان، ولن تكون هناك محاباة لناد على حساب آخر، وسيتم شرح آليات الدعم في الفترة المقبلة للأندية.

وكانت فترة الترشح الثانية والتي حددتها الهيئة العامة للرياضة انتهت أمس الثلاثاء دون تقدم أي مرشح لرئاسة مجلس إدارة النصر، الأمر الذي أقلق جماهير العالمي.