رحيل آدم عن التعاون مرهون بشرط

المواطن - مروة نبيل

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، محمد القاسم تلقيه أكثر من عرض لرحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالفتاح آدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم نجم نادي التعاون المتألق عبدالفتاح آدم بالانتقال إلى أحد الأندية الكبرى الهلال، والنصر، والاتحاد لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل.

وكشف القاسم عن شرطه الوحيد لرحيل عبدالفتاح آدم في الميركاتو الصيفي، وقال خلال تصريحات تلفزيونية: “تلقينا عروضاً لرحيله وندرس القرار مع الجهاز الفني، ولكن إذ لم نجد البديل المناسب له سنرفض العروض بكل تأكيد”.

وتألّق عبدالفتاح آدم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وشارك مع التعاون في 30 مباراة ببطولتي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، بجانب صناعته لأكثر من هدف.

وتأمل إدارة التعاون الحفاظ على اللاعبين الأساسيين في الفريق الأول وضمّ لاعبين مميزين في الموسم الجديد، لمواصلة النتائج الإيجابية، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس الملك واحتل المركز الثالث في الدوري.