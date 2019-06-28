رد ترامب على سؤال يثير ضحكات بوتين وذهول الصحفيين!

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

شهد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين، موقفًا طريفًا أدى إلى رسم الابتسامة على شفاه كل الموجودين.

وحسب ما جاء في وسائل الإعلام العالمية، والتي تابعت اللقاء الذي جمع بين ترامب وبوتين، فإن الرئيس الأمريكي استجاب لطلب أحد المراسلين عندما سأله عما إذا كان سيبلغ نظيره الروسي بألا يتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل من عدمه.

وعلى الفور، توجه الرئيس الأمريكي إلى بوتين، قائلًا بسخرية: “لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، ثم كرر جملته بأداء مختلف، بما يوحي بأنه يهدد الرئيس الروسي.

وفور سماع ترجمة ما قاله الرئيس الأمريكي، ابتسم بوتين والمجموعة التي حضرت اللقاء من البلدين، وهو الأمر الذي أصاب بعض الصحفيين الأمريكيين، وبالأخص المراسل المعني بالسؤال بحالة من الذهول.

وقبل السفر إلى اليابان، واجه ترامب سؤالًا من قبل أحد المراسلين بتهكم شديد، وذلك عندما وجه إليه استفسارًا عما إذا كان سيطرح أمر التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 خلال لقائه مع بوتين، وحينها رد ترامب قائلًا: “هذا ليس من شأنك”.