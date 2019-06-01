رد حاسم من كاريلو يُطمئن به جماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

طمأن اللاعب البيروفي أندري كاريلو، نجم نادي الهلال، عشاق الأزرق حول رغبته في التركيز على التألق مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم أندري كاريلو بالانتقال لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد كاريلو خلال تواجده مع معسكر منتخب البيرو أنه لا يفكر حاليًّا إلا في الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، مضيفًا أن الوقت ليس مناسبًا للتحدث عن الانتقال لناديه الجديد.

وتأتي هذه التصريحات كشيء مطمئن لجماهير نادي الهلال، والتي تتمنى من إدارة أزرق العاصمة الاحتفاظ بكافة نجوم الفريق من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل.

الخلل مرفوض:

وترفض الجماهير الهلالية حدوث أي خلل من جديد في نادي الهلال، خاصة أن موسم 2018- 2019 سيظل موسم للنسيان لجماهير الهلال من أجل التركيز على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى العمل على الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد.

ويذكر أن الأمير محمد بن فيصل كان تقدم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في شهر إبريل الماضي، عقب خسارة أزرق العاصمة أمام نادي التعاون بثنائية دون رد في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير صحفية: إن نادي الهلال يفكر في التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لـ الزمالك المصري.