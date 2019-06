رد فعل غير متوقع من كريستيانو رونالدو عقب تتويج البرتغال

المواطن - محمد سمعه

أظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ردّ فعل غير متوقع، وذلك بعد تتويج منتخب بلاده ببطولة دوري الأمم الأوروبية بالأمس على حساب المنتخب الهولندي.

وقالت صحيفة مترو الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو ظهر مندهشًا من قرار إعطاء جائزة أحسن لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية لمواطنه بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرتغال.

سبب الاندهاش

وشعر كريستيانو رونالدو أنه كان الأحقّ بالتتويج بلقب أحسن لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية خاصة بعد إحرازه لثلاثة أهداف ” هاتريك” في شباك المنتخب السويسري يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويُذكر أن كريستيانو رونالدو لم يشارك في أي مباراة مع المنتخب البرتغالي في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد طُلب منه البقاء مع نادي يوفنتوس لفترة من أجل التأقلم.

ونجح كريستيانو رونالدو في التتويج بثاني بطولة قارية له مع المنتخب البرتغالي، وذلك عقب الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا في عام 2016 على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

جائزتان لـ رونالدو مع اليوفي

وفاز كريستيانو رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس في موسم 2018-2019 ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي.

وسيُركز كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة على خوض فترة الإعداد مع نادي يوفنتوس استعدادًا للموسم الجديد، كما سيسعى رونالدو إلى التألق مع اليوفي وذلك من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسبق لـ كريستيانو رونالدو الفوز بلقب الكرة الذهبية خمس مرات كان آخرها في عام 2017، كما نجح كريستيانو رونالدو كذلك في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات بواقع مرة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات مع نادي ريال مدريد الإسباني.

Look how happy “the leader” was when Bernardo got announced as the POTT 😂 pic.twitter.com/0Wovx7tZj7

— Gabs 🇦🇹🇦🇷 (@gabsique95) June 9, 2019