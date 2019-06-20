رسالة واضحة وحاسمة من هيئة الرياضة للأندية

المواطن - محمد سمعه

تحدّث رجاء الله السُّلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام عن خطط الهيئة لدعم الأندية في المرحلة المقبلة مع التركيز على شرح آليات وظروف الدعم في المستقبل القريب للأندية.

وكان رجاء الله السُّلمي تحدّث لقناة العربية قائلًا: لن تكون هناك مُحاباة لناد على حساب آخر، وسيتم شرح آليات الدعم في الفترة المقبلة للأندية.

ويأتي هذا التصريح ردًا على بعض الأندية والتي ذكرت بأنها لم تحصل على الدعم الكبير كما تحقّق مع بعض الأندية الأخرى.

الأهلي أعرب عن استيائه

وكان عبدالله بترجي رئيس الأهلي السابق قال في تصريحات تلفزيونية أن الراقي لم يحصل على دعم كبير مثله مثل باقي الأندية.

البلطان يرد

وردّ خالد البلطان رئيس نادي الشباب وقتها بعد تصريح بترجي وأكّد أن الهيئة العامة للرياضة لم تتأخر على أي نادٍ ودعمت الجميع بمنتهى الشفافية والوضوح.

ومرّت الأندية قبل عام ونصف من الآن بأزمة الديون المتراكمة، وعدم القدرة على دفع رواتب اللاعبين ومستحقاتهم المتأخرة، حتى تدخّل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق، وقام بحل الأزمة عن طريق دعم الأندية ماليًا.

وأودعت الهيئة العامة للرياضة 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية، بمقدار مليوني ريال لكل نادٍ من أندية الأولى، ومليون ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الثانية.