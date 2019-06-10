رسامو حفر الباطن يبدعون في مهرجانات الشمال ويسردون تجربتهم لـ”المواطن”

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

نثر عدد من رسامي ورسامات حفر الباطن إبداعاتهم في مهرجان عيدكم شمالي بمحافظة رفحاء ومركز شعبة نصاب، بعد أن غابت محافظة حفر الباطن عن مشهد الاحتفالات بعيد الفطر، حيث شارك الرسامون برسومات لاقت إعجاب الحضور بعد أن رسموا رسوماتهم مباشرةً أمام الحضور.

وقالت الرسامة أمل الحنايا في تصريحات إلى “المواطن“: إنها استفادت كثيرًا من هذه المشاركة في مهرجان عيدكم شمالي بشعبة نصاب، حيث وجدت تفاعلًا رائعًا من زوار المهرجان شاكرةً القائمين على هذا المهرجان لإتاحة الفرصة لها بالمشاركة.

وشكرت الرسامة كوثر السالم اللجنة المنظمة لمهرجان عيدكم شمالي برفحاء على اختياريها للمشاركة بفقرة الفن التشكيلي، وأوضحت أن المهرجان تميز بالتنسيق والترتيب وتنوع الفعاليات التي شهدت حضورًا كثيفًا من أهالي المحافظة.

من جهته، لفت الرسام محمد الطوالة إلى أن مشاركته في مهرجان عيدكم شمالي بشعبة نصاب عبارة عن رسمة جدارية عن الخيل، موضحًا أنه وجد تنظيم جميل جدًّا وكان عدد الزوار كبيرًا والدعم من منظمي المهرجان حاضرًا بكل أشكاله.

وتعجب الطوالة من أن حفر الباطن ما زالت تفتقد إلى جهة رسمية تحتوي الفن بشكل عام وخاصةً الفن التشكيلي من تقديم ورش عمل ودورات لأبناء المحافظة الذين يحملون في داخلهم موهبة الفن وبالاهتمام يتم صقل مواهبهم منذ الصغر.

في سياق متصل، أكدت الرسامة حنان الشمري: سعدت أن أكون أحد المشاركين بمهرجان عيدكم شمالي بشعبة نصاب وكانت مشاركتي عبارة عن رسمه لوالدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحازت الرسمة على إعجاب الكثير من رواد المهرجان، وأحب أن أشكر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته لمهرجان عيدكم شمالي وأشكر القائمين على المهرجان الجميل الذي تنوعت فيه الفعاليات وتفاعل معه الحضور في شعبة نصاب.

أما الرسامة شقراء علي فقالت: شاركت في فعاليات عيدكم شمالي في محافظة رفحاء برسمتين لقيتا إعجابًا كبيرًا من الحضور، حيث كانت إحدى الرسمات أول رسمه جدارية لي، وبعد انتهائي منها كانت مشاعري مختلطة بين فرحة العيد وفرحة رسام بإتمام رسمتي، وأعجبت كثيرًا بتنظيم المهرجان، وأشكر القائمين عليه الذين أتاحوا لي ولزميلاتي المشاركة في هذا المهرجان الذي انطلق برعاية كريمة من أمير منطقة الحدود الشمالية وبتدشين من محافظ رفحاء، وأشكر والدي الغالي ووالدتي وإخوتي؛ فلكل واحد منهم بصمة في تلك الرسمة.