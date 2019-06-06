رسمياً .. ارتفاع ضحايا عملية كولومبيا السودانية إلى 61 قتيلاً
حميدتي: عناصر مارقة اخترقت صفوف المحتجين

رسمياً .. ارتفاع ضحايا عملية كولومبيا السودانية إلى 61 قتيلاً

2019/06/06
الساعة 2:49 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت الحكومة السودانية ارتفاع ضحايا العملية الأمنية في منطقة كولومبيا المتاخمة لاعتصام القيادة العامة إلى 61 قتيلاً بعدما أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد الضحايا 46 فقط.

يأتي هذا بعدما قالت لجنة أطباء السودان المركزية – مؤيدة للمعتصمين – إن عدد القتلى وصل إلى 108 من بينهم أربعون انتشلت جثثهم من النيل.

من جانبه قال محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لا يجب السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.

وأضاف حميدتي والذي يقود قوات الدعم السريع المتهمة بقتل المحتجين في فض الاعتصام أن عناصر مارقة اخترقت صفوف المحتجين وكان يجب ملاحقتهم.



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