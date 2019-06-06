رسميًا.. اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمّنت اللائحة الجديدة التي خضعت للتدقيق من قِبل خبراء ومختصين وقانونيين معتمدين، تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تمّ اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية.

كما تضمّنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تمّ استحداثه كمنصب جديد ضمن تشكيل مجالس الأندية، بالإضافة إلى وضع مهام واضحة الأعضاء مجالس الإدارات التي تم تحديدها من خمسة إلى تسعة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة الرياضة، تنفيذًا لتوجيهات الفيصل لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بمستوى الأندية الرياضية في المملكة وتطوير آلية العمل بها، وتفعيل أجهزتها وتعزيز قواعد الحوكمة بما يضمن استمرار أداء الأندية لبرامجها وأنشطتها، لتمثيل المملكة في المحافل الرياضية في المستويين القاري والدولي خير تمثيل، وبما يعكس رقي وتطور الرياضة في المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه بعد اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، تبلغ الهيئة الأندية بالبدء في فتح باب الترشح لرئيس وأعضاء مجالس إداراتها بصورة فورية.