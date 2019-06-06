رسميًا.. الإصابة تُبعد نيمار عن كوبا أمريكا

المواطن - مروة نبيل

تعرّض نيمار دا سيلفا لإصابة قوية خلال مباراة البرازيل ضد قطر الودية التي أُقيمت، فجر اليوم الخميس، استعدادًا لمشاركة المنتخبين في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019.

البرازيل ضد قطر

وانتهت مباراة البرازيل ضد قطر الودية، بفوز السامبا بهدفين دون رد، سجلهم ريتشارلسون وجابريل جيسوس، إلا أنها خسرت جهود نيمار رسميًا في بطولة كوبا أمريكا التي ستُقام، يوم 14 من شهر يونيو الجاري.

وخرج نيمار بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل في الدقيقة 21 من أحداث مباراة البرازيل ضد قطر بعد التحام قوي من لاعب الفريق المنافس، وبكى لاعب باريس سان جيرمان وهو يجلس على مقاعد البدلاء.

نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، أكد من خلاله أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نيمار أثبتت أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة البرازيل ضد قطر عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل.

وتابع البيان: “نظرًا لخطورة الإصابة، لن يكون أمام نيمار الوقت الكافي للتعافي والمشاركة في كوبا أمريكا”، مُشيرًا إلى أنه سيبدأ من اليوم البحث عن بديل لنجم باريس سان جيرمان لضمه إلى قائمة البرازيل في كوبا أمريكا 2019.