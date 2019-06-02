رسميًا.. التعاون يمدد عقد ساندرو مانويل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي ساندرو مانويل رسميًا.

وأشار حساب نادي التعاون على “تويتر”، إلى أن ساندرو مانويل وقّع على عقده الجديد الذي يمتدّ مع سكري القصيم حتى عام 2022 من مقر إقامته في البرازيل.

ويُعد ساندرو مانويل ثاني لاعبي سكري القصيم الذي يُمدد عقده، حيث أعلن كان التعاون بالأمس عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري جهاد الحسين لمدة عام واحد.

ويسعى مجلس إدارة نادي التعاون لتجديد عقود لاعبيه المميزين، للحفاظ على الاستقرار الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل، بجانب تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد تتويجه بلقب كأس الملك على حساب نادي الاتحاد، كما أنهى الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث، وهو أفضل ترتيب له.