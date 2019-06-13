رسميًا .. الفيحاء يضم مهند فلاتة من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الفيحاء عن تعاقدها مع اللاعب مهند فلاتة نجم الهلال السابق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر ” تويتر ” أن مهند فلاتة فضّل الانضمام لصفوف نادي الفيحاء بعدما لعب مع البرتقالي على سبيل الإعارة من الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتقدّم سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء بالشكر إلى إدارة الهلال لتسهيل إجراءات انتقال مهند فلاتة لـ الفيحاء.

ويُذكر أن نادي الفيحاء كان احتلّ المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

ووُلد مهند فلاتة في الثاني من فبراير في عام 1996.

ويسعى نادي الفيحاء إلى تدعيم صفوفه بصفقات جيدة، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد وتفادي الدخول في دوامة الهبوط، حيث ساعد الحظ نادي الفيحاء على النجاة من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى بعد نهاية موسم 2018-2019.