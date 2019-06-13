رسميًا.. باعدي بديل حمدالله في منتخب المغرب

المواطن - مروة نبيل

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ضم لاعب نادي حسنية أغادير، عبدالكريم باعدي إلى قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، بديلًا لنجم النصر عبدالرزاق حمدالله الذي غادر معسكر أسود الأطلس قبل قليل.

وغادر عبدالرزاق حمدالله معسكر المغرب غاضبًا، لعدم رضاه عن الجو العام، فيما أكد البعض دخوله في مشادة مع فيصل فجر، بعدما منعه من تسديد ركلة جزاء خلال مباراة جامبيا الودية بالأمس.

وحاول الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيجاد حل لإقناع حمدالله بالبقاء في معسكر المنتخب، ولكنه أصر على الرحيل وغادر رسميًا.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قد أعلن عن قائمة منتخب المغرب النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، والتي شهدت تواجد عبدالرزاق حمدالله بعد تألقه اللافت مع النصر.

ويقع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بمنافسة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تضم منتخبات كوت ديفوار، جنوب إفريقيا وناميبيا.