رسميًا .. خالد الدبل رئيسًا لـ الاتفاق لأربع سنوات

المواطن - محمد سمعه

فاز خالد الدبل برئاسة نادي الاتفاق لمدة أربع سنوات بالتزكية؛ وذلك بعد عدم وجود أي مرشح منافس أمامه في انتخابات النادي خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن الجمعية العمومية للنادي نصّبت خالد الدبل رئيسًا للنادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وضمّت القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحقّ لهم الحضور والتصويت في انتخابات نادي الاتفاق 20 عضوًا، بينهم 13 عضوًا ذهبيًا، والسبعة أعضاء الآخرين عاديون.

وقّع المدرب خالد العطوي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتفاق قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتفاق عبر تويتر صورة للمدرب خالد العطوي قائلًا عنها: مرحبًا بك في الاتفاق.

واستقرّ المدرب الوطني خالد العطوي على الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي للشباب، وذلك بعد الخروج من الدور الأول من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة بولندا.

وقالت تقارير صحفية أن خالد العطوي اعتذر عن استكمال مهمته مع المنتخب السعودي للشباب مفضلًا الرحيل.

جدير بالذكر أن خالد العطوي قاد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية.