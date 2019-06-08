رسميًا .. خورخي سيماو مدربًا لـ الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء عن تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن مراسم التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو جرت في مدينة دبي الإماراتية بحضور محمد الدهش المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم ومحمد السليمان مدير إدارة الكرة.

وسبق للمدرب خورخي سيماو تدريب العديد من الأندية مثل سبورتينج براجا وبوافيشتا وباكوش فيريرا وتشافيز في البرتغال.

وكان نادي الفيحاء أنهى الدوري السعودي في الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

من ناحية أخرى أعلن نادي الفيحاء، الأربعاء الماضي، عن استمرار حارس المرمى الأردني عامر شفيع خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكان عامر شفيع قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة بنادي الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر قادمًا من نادي شباب الأردن، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم آسيا 2019.