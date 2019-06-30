رسميًا.. رازفان مدربًا لنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال رسميًا عن تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله عن تعيين رازفان مديرًا فنيًا للفريق الأول.

ومن المقرر أن يتواجد رازفان في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي سيُقام في النمسا، يوم الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكان رازفان يُدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني، إلا أنه قام بفك الارتباط معه قبل يومين تقريبًا، ودفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ مليوني يورو.

ويُعد رازفان لوسيسكو صاحب الـ50 عامًا، واحدًا من أبرز المدربين الرومانيين، ويُطلق عليه لقب “صائد الكؤوس”، حيث نجح في الحصول على بطولة الكأس في 4 دول مختلفة، إلا أن موسمه الاستثنائي في اليونان دفع الهلال للتفاوض معه.

وقاد رازفان الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك سالونيكا الموسم الرياضي الماضي، وحقق معه نتائج مميزة، حيث قاده لتحقيقي بطولتي الدوري والكأس.