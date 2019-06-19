رسميًا.. رحيل إنريكي عن منتخب إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الأربعاء، أن لويس إنريكي رحل رسميًا عن تدريب منتخب إسبانيا الأول.

وتابع روبياليس خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم: “لقد قرّرنا أن يكون روبرتو مورينو، بديل إنريكي في قيادة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم”.

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم قائلًا: “إنريكي صاحب قرار الرحيل.. وسنظل نُقدر العمل الذي قام به مع الماتادور الإسباني”.

وواصل: “نحن نؤمن بهذا الفريق، نريد الاستمرار في الاعتماد على هذا المجموعة من اللاعبين، كما أننا مقتنعون بأن مورينو هو الخيار الأفضل لمقعد المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول”.

واستكمل روبياليس تصريحاته قائلًا: “سنحاول الحفاظ على العمل الذي قام به إنريكي من أجل الحصول على لقب كأس الأمم الأوروبية”.

وأصبح روبرتو مورينو المدرب رقم 56 في تاريخ منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وسبق أن حقق 3 انتصارات مع الماتادور أمام كل من مالطا، جزر فارو والسويد.