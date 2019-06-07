رسميًا .. ريال مدريد يُعلن تعاقده مع هازارد حتى صيف 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الدولي البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي ولمدة خمس سنوات.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن إدين هازارد سيُمثل نادي ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

ويذكر أن ريال مدريد سيقدم إدين هازارد لوسائل الإعلام الإسبانية يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي كبير.

وجاء تعاقد ريال مدريد مع هازارد بعدما رفض الأخير تجديد عقده مع نادي تشيلسي بالإضافة إلى رغبته في اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتُوج هازارد في الـ29 من مايو الماضي بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي على حساب نادي آرسنال الإنجليزي حيث فاز البلوز برباعية مقابل هدف، سجل هازارد منها هدفين لمصلحة الأزرق اللندني.

وساهم هازارد في تتويج منتخب بلجيكا بالميدالية البرونزية في كأس العالم صيف 2018 بروسيا، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في مباراة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع.