رسميًا.. ساري مديرًا فنيًا لـ يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، لقيادة السيدة العجوز في منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وأوضح موقع نادي يوفنتوس الرسمي، أن المدرب الإيطالي ساري وقّع على عقد يمتدّ لثلاث سنوات، خلفًا لمواطنه ماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن يوفنتوس دفع تعويضًا يتراوح بين 3.5 لـ4 ملايين يورو إلى تشيلسي للتعاقد مع ساري، وينقسم التعويض إلى جزء ثابت وآخر متغير بناء على الإنجازات التي سيحققها المدرب الإيطالي مع الفريق الإيطالي.

وكان ساري درّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمدة موسم واحد، ونجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، كما قاد البلوز لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن درّب ساري الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي الإيطالي من 2012 وحتى 2015، ثم انتقل لتدريب نابولي من 2015 وحتى عام 2018.