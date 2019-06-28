رسميًا.. عودة عمرو وردة لمعسكر الفراعنة وتقليص عقوبته

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن عودة النجم عمرو وردة إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.

واجتمع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة مع لاعبي المنتخب؛ وأثنى على التكاتف بينهم ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنهم، بجانب التزامهم أيضًا بأي قرار يصدره مجلس الإدارة.

وقرر أبو ريدة تخفيض عقوبة الإيقاف عن عمرو وردة حتى نهاية مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فقط، ليكون جاهز للمشاركة مع المنتخب المصري في ثمن النهائي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر بأكمله.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استبعد عمرو وردة من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد انتشار فيديو “مخل” للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعتذر عبر مقطع فيديو، ويتضامن معه اللاعبين وطالبوا بعودته.