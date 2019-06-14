رسميًا.. عودة مالديني وبوبان إلى ميلان

المواطن - مروة نبيل

رسميًا.. عودة مالديني وبويان إلى ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن عودة باولو مالديني وزفونيمير بوبان للعمل في النادي مرة أخرى.

ونشر حساب نادي ميلان الرسمي على “تويتر”، صورة لقائده السابق، مالديني وأعلن عودته، وقال: “بعدما دافع عن ألوان الفريق 25 عامًا كلاعب، وقضى مؤخرًا فترة عمله كمدير لاستراتيجية وتطوير الرياضة”.

وأشار نادي ميلان إلى أن مالديني سيكون المدير التقني الجديد، وستكون مهمته إدارة خطة التطوير الخاصة بالفريق الأول بشكل عام، وفترة الانتقالات، بالإضافة إلى تخطيط فرق النادي قبل المخيمات الصيفية ومواعيد المباريات.

وفي السياق ذاته، أعلن نادي ميلان عن تعيين زفونيمير بوبان نائب سكرتير عام الفيفا، كمدير لقطاع كرة القدم، بعدما قدّم استقالته من الاتحاد الدولي لكرة القدم للعودة إلى نادي السابق.

وقال بوبان: “سعيد جدًا بالعودة إلى ميلان الحبيب، سأقدم مساعدتي من أجل إعادته إلى المكانة التي يستحقها. يجب أن يكون الروسونيري ناديًا رائدًا وفائزًا”.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لنادي ميلان إيفان جازيديس: “أنا متحمس جدًا للترحيب بعودة بوبان إلى بيته، أنا واثق أن بفضل خبراته ومهاراته سيساهم في نمو وتطوير الجانب الرياضي لدينا”.