رسميًا.. فتح باب الترشح لانتخابات الأندية

المواطن - مروة نبيل

بدأت أندية الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، استقبال طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين لرئاسة وعضوية مجالسها.

انتخابات الأندية السعودية

ومن المُقرر أن يُغلق باب الترشيح، بعد غد الثلاثاء، وسيتم بعد ذلك فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وبدأت اللجان المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة بالإشراف على الانتخابات أعمالها داخل مقار الأندية.

وسيكون، يوم الجمعة المقبل، موعدًا للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفي اليوم التالي؛ سيتم النظر فيها، على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية خلال 48 ساعة.

ويتوجه الناخبون للاقتراع واختيار مجلس الإدارة الجديد، يوم 18 من شهر يونيو الجاري، وسيفتح في اليوم التالي باب الطعن على إجراءات الجمعية العمومية، على أن يتم النظر فيها حتى يوم 21 يونيو.

وكان رجاءالله السلمي، وكيل هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات العامة، قد أعلن عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالسها، اليوم، في كافة الأندية (المكلفة أو المنتهية فترة مجالسها) دون استثناء وفقًا لـ اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأكد السلمي أنه تمّ تقليص إجراءات ومراحل الانتخابات في الأندية إلى 14 يومًا، فيما ستختصر هذه الإجراءات إلى 10 أيام في الأندية المشاركة آسيويًا

المنافسة الأقوى

ويشهد نادي الهلال المنافسة الأقوى في الانتخابات، حيث أعلن 3 مرشحين رسميًا عن ترشحهم على منصب رئيس النادي، وهم؛ فهد بن نافل، بدر الحماد وفواز المسعد.

ويتنافس مرشحين على رئاسة القادسية هما؛ مساعد الزامل ومعدي الهاجري، وبالمثل نادي الباطن، حيث يتنافس محمد الدويخ وناصر الهويدي على منصب رئيس مجلس الإدارة.

وظهر مرشح واحد فقط في معظم الأندية السعودية، ومنهم؛ سعود السويلم في نادي النصر، عبدالإله مؤمنة في الأهلي، خالد البلطان في الشباب، وخالد الدبل في نادي الاتفاق.