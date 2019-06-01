رسميًا .. مدرب الهلال السابق يتولى تدريب فلامنجو البرازيلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لـ الهلال لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرازيلي.

وقالت صحيفة REcord البرتغالية أن جورجي جيسوس سيتولى تدريب نادي فلامنجو لمدة موسم واحد.

واتفق نادي فلامنجو مع جورجي جيسوس على تدريب النادي اليوم خلال اجتماع أحد مسؤولي النادي مع المدرب البرتغالي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتحدث جورجي جيسوس لشبكة GLOBE ESPORTE البرازيلية قائلًا: فلامنجو مثله مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، واحدًا من أشهر الفرق بالعالم وسبب قبولي تدريب فلامنجو هو كونه ناد للبطولات، وأنا عاشق للتحديات أيضًا.

وكانت إدارة الهلال السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل أقالت المدرب جورجي جيسوس من تدريب أزرق العاصمة وقامت بتعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش لكنه لم يستمر كثيرًا وتمت إقالته في شهر أبريل الماضي.