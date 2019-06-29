رسميًا.. ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم

المواطن - مروة نبيل

فاز ياسر المسحل برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة أربعة أعوام مقبلة، عقب تزكيته من الجمعية العمومية غير العادية.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد بعد ذلك.

وجاءت قائمة المسحل كالتالي؛ خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر.

وأكد ياسر المسحل أن هناك 16 استراتيجية يرتكز عليها اتحاد الكرة عقب تسلمه مهام رئاسته رسميًا، حيث يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2023.