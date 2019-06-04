رسميًا.. يوفيتش ينضم إلى ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده رسميًا مع الصربي لوكا يوفيتش قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأصدر ريال مدريد الإسباني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قبل قليل، أكد من خلاله موافقة نادي آينتراخت فرانكفورت على بيع مهاجمه يوفيتش إلى المرينغي، وفي انتظار خضوعه للفحوصات الطبية.

وأوضح نادي ريال مدريد الإسباني أنه سيوقع مع يوفيتش صاحب الـ21 عامًا بعقد يمتد حتى شهر يونيو عام 2025، وذلك بعد اتفاقه مع إدارة آينتراخت فرانكفورت الألماني على قيمة الصفقة.

وكانت تقارير صحافية، قد أكدت أن صفقة انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد كلفت النادي الإسباني حوالي 70 مليون يورو، بعد منافسة قوية من عدد من الأندية، أبرزها بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة.

وانضم يوفتيش إلى آينتراخت فرانكفورت قادمًا من بنفيكا البرتغالي صيف 2017 بنظام الإعارة مع إمكانية الشراء، وظهر بشكل جيد في الموسم الأول، وسجل 8 أهداف خلال 22 مباراة في الدوري الألماني.

وتألق يوفيتش بشكل لافت مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 17 هدفًا، وصناعة 8 آخرين خلال 32 مباراة خاضها في الدوري الألماني لكرة القدم.