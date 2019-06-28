رسميًّا.. استبعاد ميلان من المشاركة الأوروبية الموسم الجديد
لمخالفته قانون اللعب المالي النظيف

رسميًّا.. استبعاد ميلان من المشاركة الأوروبية الموسم الجديد

2019/06/28
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، اليوم الجمعة، استبعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الرياضي الجديد.

وأضافت محكمة التحكيم الرياضي في بيانها، أن هذا القرار جاء بعد اتفاق تم بين ميلان الإيطالي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الروسونيري لقانون اللعب المالي النظيف.

وبناء على هذا الاتفاق، تم إلغاء القرار الذي أصدرته غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يوم 20 من شهر نوفمبر الماضي، بشأن المخالفات المالية لنادي ميلان الإيطالي.

كما تم إلغاء القرار الذي أصدرته غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ضد ميلان الإيطالي، يوم 10 من شهر إبريل الماضي، عقب مخالفته لقانون اللعب المالي النظيف.

وتم استبدال القرارين السابقين باستبعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي من المشاركة في المسابقات الأوروبية في موسم 2019/ 2020.

ومن المُقرر أن يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بدلًا من ميلان، على أن يلعب فريق روما من دور المجموعات بشكل مباشر.



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