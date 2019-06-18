رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع برانكو

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب النادي الأهلي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وجاء قرار التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو بعد وقت قليل من الإعلان عن تزكية أحمد الصائغ رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة الأربعة أعوام المقبلة.

وكان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني منذ عام 2015، وقاده إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، ولكنه خسر ضد كاشيما أنتلرز الياباني.

ودرب برانكو إيفانكوفيتش عدة أندية أوروبية وآسيوية، ومنها دينامو زغرب، بيرسبوليس الإيراني، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الرابع.