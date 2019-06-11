رسميًّا.. انطلاق الدوري السعودي للمحترفين 22 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، عن انطلاق موسم 2019/ 2020 من البطولة، يوم 22 من شهر أغسطس المقبل.

ومن المُقرر أن يُشارك 16 فريقًا في الموسم الجديد من الدوري السعودي، وهم: النصر، الهلال، التعاون، الأهلي، الشباب، الوحدة، الفيصلي، الفتح، الرائد، الاتحاد، الاتفاق، الفيحاء والحزم، بالإضافة إلى الثلاثي الصاعد حديثًا أبها، ضمك والعدالة.

وحدد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 20 من شهر أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد توج بالنسخة الاستثنائية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصل أبها على لقب دوري الدرجة الأولى.