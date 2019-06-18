رسميًّا.. فهد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

فاز فهد بن نافل برئاسة مجلس إدارة نادي الهلال لمدة الأربعة أعوام المقبلة، بعدما حصل على 15 ألف و61 صوتًا، مقابل 612 صوتًا للمرشح موسى الموسى.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح فهد بن نافل بفترة رئاسية لمدة أربعة أعوام وقائمته لمجلس الإدارة، والتي تضم سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.

وكانت إدارة نادي الهلال المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع قد قامت بعرض التقرير المالي والإداري والفني للموسم المنصرم، قبل إدلاء أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.